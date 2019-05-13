Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP ve İyi Parti'nin İstanbul'un 39 ilçesindeki seçimlerin iptal edilmesi ve yenilenmesi için yaptığı başvuruyu bugün görüşecek. Ayrıntıları, Ulusal Kanal Muhabiri Gürkan Demir aktardı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP ve İyi Parti'nin İstanbul'un 39 ilçesindeki seçimlerin iptal edilmesi ve yenilenmesi için yaptığı başvuruyu bugün görüşecek.



Ayrıntıları, Ulusal Kanal Muhabiri Gürkan Demir aktardı.



Demir, şunları söyledi:



"YSK üyeleri, saat 14.00'te toplantıya başlayacak. Toplantıda önemli başlıklar var. Ne o önemli başlıklar? Geçen hafta hem CHP hem İyi Parti, ayrı ayrı farklı ve benzer başvurular yapmıştı. O başvurulara baktığımız zaman CHP'nin başvurusunda İstanbul'un 39 ilçesinde de seçimlerin iptal edilmesi talebi var. Şunu hatırlatıyor CHP. İBB Başkanlığı seçimi iptal edilirken sandık kurulu başkanları usulsüz oluştuğunu savunuyor YSK ve diğer ilçeler için de aynı zarfta oy kullanıldığı için diğer ilçeler de iptal edilmesi gerekiyor şeklinde bir başvuruyla 39 ilçede İstanbul'daki seçimlerin iptal edilmesi ve yenilenmesi başvurusu yaptı.



Benzer bir başvuruyu da İyi Parti yaptı. İyi Parti de 39 ilçede seçimlerin büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri gibi önce iptal edilip ardından yenilenmesini istedi.



CHP'nin farklı olarak başvurusunun içerisinde 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin de yenilenmesi var. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tıpkı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının geri alınması gibi Erdoğan'ın mazbatasının geri alınmasını istedi. Yine benzer şekilde 24 Haziran seçimlerinin iptali için CHP'nin yaptığı başvuruda 31 Mart'ta sandık başında görev yapan hem başkan kurulu hem üyelerinin 24 Haziran'da da görev yaptığı iddiasını gündeme taşıdı CHP ve bu kapsamda 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin de iptal edilip yenilenmesi talebini yaptı. Bu başvurular, YSK saat 14.00'te yapacağı toplantıda masaya yatıracak.Bugün veya en geç yarın iki başvuruya da kararın verilmesi bekleniyor."



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