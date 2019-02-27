YSK, Burhanettin Kocamaz'ın aday olamayacağına ilişkin Mersin İl Seçim Kurulu kararına Demokrat Partinin yaptığı itirazı reddetti. Burhanettin Kocamaz belediye başkanı adayı olamayacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Burhanettin Kocamaz'ın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olamayacağına ilişkin Mersin İl Seçim Kurulu kararına, Demokrat Partinin yaptığı itirazı reddetti.



İyi Partinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak duyurulan ancak başvurusu geç yapıldığı için adaylığı kabul edilmeyen Burhanettin Kocamaz, Demokrat Partiden Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Ancak Mersin İl Seçim Kurulu, Kocamaz'ın Demokrat Partiden adaylığını kabul etmedi.



Demokrat Partinin, İl Seçim Kurulunun bu kararına yaptığı itiraz, YSK'nın gündemine geldi.



YSK, Kocamaz'ın adaylığını kabul etmeyen Mersin İl Seçim Kurulunun kararını yerinde bularak, Demokrat Partinin itirazını reddetti.



Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, başvurusunun geç teslim edildiği gerekçesiyle İyi Partiden aday olamamış, daha sonra Demokrat Partiden adaylık başvurusu yapılmıştı. Kocamaz'ın adaylığına ilişkin İl Seçim Kuruluna itirazda bulunulmuş, yapılan itirazlar İl Seçim Kurulunca kabul edilip, YSK'ya gönderilmişti.