banner1005
Tuzla'da tersane yangını
Tuzla'da tersane yangını
Rod Rosenstein istifa etti
Rod Rosenstein istifa etti
Liderlik fırsatını değerlendiremedi
Liderlik fırsatını değerlendiremedi
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Son dakika haberleri... YSK'dan iki mazbataya iptal

31 Mart yerel seçimler sonucunda Diyarbakır Ergani ilçesi belediye encümenliğine seçilen Müslüm Ocay ve Erdal Tekdemir'in Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevlerinden ihraç olmaları nedeniyle mazbataları iptal edildi

Son dakika haberleri... YSK'dan iki mazbataya iptal

31 Mart yerel seçimler sonucunda Diyarbakır Ergani ilçesi belediye encümenliğine seçilen belediye meclisi asil ve yedek üyelerinin ad ve soyadları bildirilmişti.

Ancak Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığının ilgili yazılı ile almış oldukları karar gereğince HDP listesinin 3 ve 7 sıralarında Ergani Belediye Meclis Üyeliğine seçilen Müslüm Ocay ve Erdal Tekdemir'in Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevlerinden ihraç olmaları nedeniyle mazbataları iptal edildi.

İlçe Seçim Kurulu Ergani Belediyesi’ne gönderdiği yazıda şunlar denildi:

"31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde sonucunda Ergani ilçemiz belediye encümenliğine seçilen belediye meclisi asil ve yedek üyelerinin ad ve soyadları bildirilmişti. 

Ancak Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının ilgili (b) yazılı ile almış oldukları karar gereğince Halkların Demokratik Partisi listesinin 3 ve 7 sıralarında Ergani Belediye Meclis Üyeliğine seçilen Müslüm Ocay ve Erdal Tekdemir´in KHK ile kamu görevlerinden ihraç olmaları nedeniyle mazbataları iptal edilmiştir."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ysk #hdp #mazbata
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.