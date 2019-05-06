Yüksek Seçim Kurulu'ndan İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi için karar çıktı. YSK'nın kararını AK Parti ve MHP'nin YSK Temsilcileri duyurdu. Özel, İstanbul seçimlerinin tarihini 23 Haziran 2019 Pazar olarak duyurdu

YSK'nın İstanbul'daki seçimlerinin YSK Başkanı Sadi Güven’in de ret oyuna rağmen 7’ye karşı 4 oyla yenilenmesi kararının ardından dolar 15 kuruş artarak 6,15 TL oldu. YSK kararının açıklanmasından dakikalar önce dolar kuru 6 TL civarında seyrediyordu.



Özel, İstanbul seçimlerinin tarihini 23 Haziran 2019 Pazar olarak duyurdu



Ak Parti'nin YSK Temsilcisi Recep Özel, "İstanbul seçimleri yenileniyor. Hayırlı olsun...." dedi. Özel, İstanbul seçimlerinin tarihini 23 Haziran 2019 Pazar olarak duyurdu.



MHP Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Kürşat Türker Ercan: Yüksek Seçim Kurulu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Seçimleri için Akparti'nin yapmış olduğu olağanüstü itirazı oy çokluğu ile kabul etti. İstanbulda seçimler yenileniyor. Mhp Maltepe itirazları ile Büyükçekmece itirazlarının görüşülmesine devam edilecek.







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