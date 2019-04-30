YSK, KHK ile ihraç edilenler yerine mazbataların en çok oy alan ikinci adaya verilmesi yönündeki karara HDP'nin yaptığı ikinci olağanüstü itirazı da reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilenler yerine mazbataların ikinci en çok oy alan adaya verilmesi yönündeki karara HDP'nin yaptığı ikinci itirazı da reddetti.



Bazı ilçelerde seçimi kazanan adayların KHK ile meslekten ihraç edilmeleri nedeniyle YSK'ya itirazda bulunulmuş, YSK da KHK ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesine karar vermişti. Bu adaylar yerine ikinci en çok oyu alan adaya mazbata verilmesi kararlaştırılmıştı.



HDP, YSK'nın bu kararına itiraz etmiş, Kurul itirazı 18 Nisan'daki toplantıda reddetmişti.



Alınan bilgiye göre, HDP bu kez de KHK ile ihraç edilenler yerine mazbataların en çok oy alan ikinci adaya verilmesi yönündeki karara ikinci kez olağanüstü itirazda bulundu. YSK, bu itirazı da reddetti.