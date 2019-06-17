Vatan Partisi'nin 13 Haziran 2019 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yaptığı başvuru hakkında karar verildi. YSK'nın kararında "31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde geçerli olan yayın ilkelerinin 23/06/2019 tarihinde yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yenileme Seçiminde de geçerli olduğundan, talep hakkında karar verilmesine yer olmadığına, karar örneğinin Vatan Partisi Genel Başkanlığında gönderilmesine 13/06/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi" denildi. Vatan Partisi'nden yapılan açıklamada "Bizim başvurumuzda açıkça belirtildiği gibi; 'Yüksek Seçim Kurulu tarafından izah ettiğimiz eşitsiz durumun bir an önce giderilmesi ve partimizin adayının da televizyon, radyo, internet ortamında diğer adaylar kadar yer bulabilmesinin sağlanması için kanundan doğan sorumluluğu çerçevesinde gereklerinin yapılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz.' dedik.Verdiği cevabın talebimizle hiçbir ilgisi yok. Biz YSK’ya propaganda eşitliği konusunda kanunda öngörülen görevlerini yerine getirmeye davet ettik. YSK yanıtında bunlara değinmeyip 'adaylar parasıyla reklam verebilir, propagandalarını yapabilir' demektedir." denildi

Vatan Partisi, 13 Haziran 2019 tarihinde Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurmuştu. Başvuru dilekçesinde, "23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sürecinde adayların propaganda haklarını eşitlik ilkesine göre kullanmalarının sağlanması talebi hakkında dilekçedir" ifadeleri yer almıştı.



YSK'DAN KARAR



YSK'nın kararında şu ifadelere yer verildi:



"31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimlerde geçerli olan yayın ilkelerinin 23/06/2019 tarihinde yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yenileme Seçiminde de geçerli olduğundan, talep hakkında karar verilmesine yer olmadığına, karar örneğinin Vatan Partisi Genel Başkanlığında gönderilmesine 13/06/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi."



VATAN PARTİSİ'NDEN AÇIKLAMA



Vatan Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf Tunçer, YSK'nın kararıyla ilgili açıklama yaptı.



Tunçer, şunları ifade etti:



"Bizim başvurumuzda açıkça belirtildiği gibi;



'Yüksek Seçim Kurulu tarafından izah ettiğimiz eşitsiz durumun bir an önce giderilmesi ve partimizin adayının da televizyon, radyo, internet ortamında diğer adaylar kadar yer bulabilmesinin sağlanması için kanundan doğan sorumluluğu çerçevesinde gereklerinin yapılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz.' dedik.



Verdiği cevabın talebimizle hiçbir ilgisi yok. Biz YSK’ya propaganda eşitliği konusunda kanunda öngörülen görevlerini yerine getirmeye davet ettik. YSK yanıtında bunlara değinmeyip 'adaylar parasıyla reklam verebilir, propagandalarını yapabilir' demektedir."



ulusal.com.tr







