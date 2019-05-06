AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararının ardından olağanüstü toplanacak.
AK Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında MYK'nin saat 21.00'de başlayacağı bildirildi.
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AK Parti MYK, YSK'nın İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararının ardından olağanüstü toplanacak
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararının ardından olağanüstü toplanacak.