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Son dakika haberleri... YSK kararının ardından AK Parti'den flaş karar

AK Parti MYK, YSK'nın İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararının ardından olağanüstü toplanacak

Son dakika haberleri... YSK kararının ardından AK Parti'den flaş karar

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararının ardından olağanüstü toplanacak.

AK Parti Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında MYK'nin saat 21.00'de başlayacağı bildirildi.


Ayrıntılar gelecek...

Etiketler; #ysk
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