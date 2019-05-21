YSK'da İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine yönelik kararının gerekçesi için karşı oy kullanan 4 üyenin yazım için ek süre istediği belirtildi. YSK'nın iptalinde sandık sayım cetveli konusunun gerekçeli karara girdiği, 'ilk kararda yoktu' itirazı geldiği ifade edildi

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da seçimlerin yenilenmesine yönelik kararının gerekçesi için karşı oy kullanan 4 üyenin yazım için ek süre istediği belirtildi.



YSK'nın iptalinde sandık sayım cetveli konusunun gerekçeli karara girdiği, 'ilk kararda yoktu' itirazı geldiği ifade edildi.



İptal yönünde oy kullanan yedi üyenin gerekçesinin 200 sayfanın üzerinde olduğu öğrenildi. YSK, AK Parti ve MHP’nin olağanüstü itirazları çerçevesinde yapılan başvuruları değerlendirerek, 6 Mayıs’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesine karar vermişti. YSK Başkanı Sadi Güven’in de aralarında bulunduğu dört üye ret oyu kullanırken yedi üyenin kabul oyuyla İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin yenilenmesi yönünde karar çıkmıştı.



ulusal.com.tr