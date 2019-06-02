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Son dakika haberleri... YSK'dan İstanbul kararı

31 Mart'taki seçimde yasaya aykırılık oluşturduğu iddiasıyla soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürleri 23 Haziran'da da görevine devam edecek. Kararı Yüksek Seçim Kurulu aldı. YSK, müdürlerin yanı sıra İstanbul seçimlerinde ilçe seçim kurulu başkanı ve personellerinin de görevlerini yapacağını belirtti.

Son dakika haberleri... YSK'dan İstanbul kararı

Tartışmalı sandık kurullarıyla ilgili soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu müdürleri 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul seçimlerinde görevine devam edecek. Kararı Yüksek Seçim Kurulu aldı.

Şişli İlçe Seçim Müdürü Hatice Çelebi, 30 Mayıs'ta "Soruşturma geçiren ilçe seçim müdürleriyle yeniden seçime gitmenin doğu olup olmadığı" konusunda görüş talep etti.

Dilekçede, bazı sandık kurullarının yasaya aykırı oluştuğu iddiasıyla İstanbul seçimlerinin iptal edildiği hatırlatıldı. Ayrıca, emniyetçe ifadesi alınan görevlilerle ilgili kamuoyunda haksız bir algı oluştuğu belirtildi.

Yüksek Seçim Kurulu ise seçim müdürlüklerinin işleyişine dair hazırlanan genelgeye atıfta bulundu. Genelgeye göre, ilçe seçim müdürlerinin yanı sıra ilçe seçim kurulu başkanı ve seçim personelleri de tekrarlanan seçimde aynı görevlerini yapacak.


ulusal.com.tr

Etiketler; #ysk #istanbul
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