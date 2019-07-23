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Son dakika haberleri... Yüksek Hızlı Trenlerde o uygulama kaldırıldı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile ilgili yapılan açıklamada "Kurban Bayramı Tatili kapsamında YHT biletleme işlemlerinde 15 gün sonrasına bilet satılmaması uygulaması kaldırılmıştır" denildi

Son dakika haberleri... Yüksek Hızlı Trenlerde o uygulama kaldırıldı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar denildi:

"Değerli Yolcularımız;

Kurban Bayramı Tatili kapsamında YHT biletleme işlemlerinde 15 gün sonrasına bilet satılmaması uygulaması kaldırılmıştır. 

Düzenleme ile bilet alacak vatandaşlar, Bayram Tatili dönemi sonuna kadar olacak gidiş/dönüş YHT Biletlerini 24.07.2019 (Çarşamba) tarihinden itibaren alabileceklerdir. 

Kamuoyunun dikkatine sunarız."

ulusal.com.tr

Etiketler; #yüksek hızlı tren
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