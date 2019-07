Son dakika haberleri... Yunanistan'a sert tepki! "Haddini fazlasıyla aştı! Bu vakitten sonra neticelerine katlanacak"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın "Tekrar Kıbrıs'ta görüşmelerin başlaması için ön şart olarak bir an önce tüm 'yasadışı' sondaj faaliyetlerine son verilip gemiler Kıbrıs kıyılarından çekilmeli" ifadelerine tepki gösteren Akdeniz Üniversitesi Devletler Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Emete Gözügüzelli, "Yunan'ın küstah tutumu beyhude bir çabadır. Sondajlara devam" ifadelerini kullandı

Akdeniz Üniversitesi Devletler Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Emete Gözügüzelli, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın "Tekrar Kıbrıs'ta görüşmelerin başlaması için ön şart olarak bir an önce tüm 'yasadışı' sondaj faaliyetlerine son verilip gemiler Kıbrıs kıyılarından çekilmeli" dediğini aktardı.



Bu açıklamaya tepki gösteren Gözügüzelli, şunları söyledi:



"Yunan Dışişleri Bakanı haddini fazlasıyla aşarak 'tekrar Kıbrıs'ta görüşmelerin başlaması için ön şart olarak bir an önce tüm 'yasadışı' sondaj faaliyetlerine son verilip gemiler Kıbrıs kıyılarından çekilmeli' dedi.



Yunan'ın küstah tutumu beyhude bir çabadır. Sondajlara devam!



Utanmadan ön şart diyorlar! Haklarımızı her alanda gasp etme çabasında olanlar Türkiye'nin ve KKTC'nin tüm iyi niyetli çabalarına karşın halen tek egemen mantığında bu mesnetsiz tavırlara devam ediyorsa, o halde bu vakitten sonra neticelerine katlanacaktır."



ulusal.com.tr