Son dakika haberleri... Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert yanıt: Yok hükmündedir

Akdeniz Üniversitesi Devletler Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Emete Gözügüzelli, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in "Yunanistan'ın en birincil meselesi, Kıbrıs'taki Türk işgaline son vermektir" ifadelerine "Yunanistan BB ve GKRY liderliğinin hadsiz, mesnetsiz ve tarihi gerçekliği saptıran yayılımcı, ulus. hukuka aykırı duruşu tamamen yok hükmündedir" yanıtını verdi

Akdeniz Üniversitesi Devletler Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Emete Gözügüzelli, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in "Yunanistan'ın en birincil meselesi, Kıbrıs'taki Türk işgaline son vermektir" dediğini iletti.



Gözügüzelli, Miçotakis'in bu sözlerine tepki gösterdi.



Emete Gözügüzelli, şunları belirtti:



"Güney Kıbrıs'a ziyaret yapan Yunan Başbakan diyor ki: 'Yunanistan'ın en birincil meselesi Kıbrıs'taki Türk işgaline son vermektir'.



Yunanistan BB ve GKRY liderliğinin hadsiz, mesnetsiz ve tarihi gerçekliği saptıran yayılımcı, ulus. hukuka aykırı duruşu tamamen yok hükmündedir"



ulusal.com.tr



