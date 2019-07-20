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Son dakika haberleri... Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in "İşgalin kurbanlarını unutmayacağız" ifadelerine sert tepki! "Batının şımarık çocuğu olarak bunu yapıyorlar"

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in "İşgalin kurbanlarını unutmayacağız" sözlerine Akdeniz Üniversitesi Devletler Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Dr. Emete Gözügüzelli tepki gösterdi. Gözügüzelli, "Yunanlılar yanlışa devam ediyorlar. Tarihi gerçekleri çarptırıyorlar. Batının şımarık çocuğu olarak bunu yapıyorlar." dedi

Son dakika haberleri... Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in "İşgalin kurbanlarını unutmayacağız" ifadelerine sert tepki! "Batının şımarık çocuğu olarak bunu yapıyorlar"

Akdeniz Üniversitesi Devletler Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Dr. Emete Gözügüzelli, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in "İşgalin kurbanlarını unutmayacağız" dediğini aktardı.

Gözügüzelli, Miçotakis'in sözlerine tepki gösterdi.

Emete Gözügüzelli, şunları aktardı:

"Yunanlılar yanlışa devam ediyorlar.

Tarihi gerçekleri çarptırıyorlar.

Batının şımarık çocuğu olarak bunu yapıyorlar.

Mitsotakis'in geçmişinde EOKA bağlantısı vardır. 

Bu zihniyet temelinde yetişmiştir,siyaseti bu temeldedir."

ulusal.com.tr

Etiketler; #yunanistan
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