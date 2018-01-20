Afrin'deki terör örgütü hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasıyla Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda hava hareketliliği yaşandı.
Türk savaş uçaklarının Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesindeki terör örgütü hedeflerini belirli aralıklarla bombalamaya başlamasının ardından İncirlik Hava Üssü'ne 3 savaş uçağının iniş yaptığı görüldü.
Savaş uçakları hangara alındı.
Türk Silahlı Kuvvetlerince hudut güvenliği ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve IŞİD'e mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere Zeytin Dalı Harekatı başlatılmıştı.
Afrin'deki terör örgütü hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasıyla İncirlik Hava Üssü'nde hava hareketliliği yaşandı. Üsse 3 savaş uçağı iniş yaptı
Afrin'deki terör örgütü hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasıyla Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı'nda hava hareketliliği yaşandı.
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