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Son dakika haberleri: Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 1 askerin şehit olduğunu açıkladı

Son dakika haberleri: Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

MSB'nin açıklaması şöyle:

"Zeytin Dalı Harekât bölgesinde devam eden operasyonel faaliyetler esnasında 18 Şubat 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet,  kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #zeytin dalı harekatı #Milli Savunma Bakanlığı
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