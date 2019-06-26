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Son dakika haberleri... Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından "Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde 26 Haziran 2019 tarihinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beş kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır." açıklaması yapıldı

Son dakika haberleri... Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu, 5 askerin de yaralandığını açıkladı.

MSB'nin açıklaması şöyle:

"Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde 26 Haziran 2019 tarihinde PKK/YPG’li teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, beş kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet,  kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #zeytin dalı #msb #Milli Savunma Bakanlığı
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