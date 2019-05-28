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Son Dakika haberleri... Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki gözaltına alındı.

Son Dakika haberleri... Zümrüt Apartmanı kitabının yazarı Abdullah Şevki gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatılan "pedofili" içeren ifadelerin bulunduğu kitabın yazarı Abdullah Şevki Ankara'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının suç duyurusu üzerine, Abdullah Şevki hakkında, kaleme aldığı kitapta yer alan bazı ibareler nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesi uyarınca "müstehcenlik" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Şevki'nin, soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kitaptaki ifadelerin, Türk Ceza Kanununun 226. maddesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle yazar, basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında yasal işlemlerin yapılması için Bakanlık Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerekli yasal sürecin başlatıldığı, ilgililer hakkında da suç duyurusunda bulunulduğu belirtilmişti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, pedofili içeren ifadelerin yer aldığı kitabın yazarı, basım ve dağıtımını yapan kişiler hakkında yasal sürecin başlatıldığı ve suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #ankara #abdullah şevki
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