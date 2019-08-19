Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan'ın, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 47. Maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılıp aynı kanunun 45. Maddesi uyarınca yerlerine vekil görevlendirildiği iddia edildi. Adnan Selçuk Mızraklı iddialar için "Bize tebliğ edilen bir durum yok" dedi

Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları'nın, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 47. Maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılıp aynı kanunun 45. Maddesi uyarınca yerlerine vekil görevlendirildiği iddia edildi.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkan Adnan Selçuk Mızraklı'nın hakkında terör kaynaklı 1 kovuşturma ve 8 soruşturma dosyası bulunmaktaydı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Adnan Selçuk Mızraklı ile ilçe belediye başkanlarının katıldığı, terör örgütü PKK ve teröristleri övücü sözde marşın okunduğu, ölen teröristler için "saygı duruşunda" bulunulduğu kutlamaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.





Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk hakkında, terör kaynaklı 2 kovuşturma ve 4 soruşturma dosyası bulunuyor.



Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında, terör kaynaklı 1 kovuşturma 6 soruşturma dosyası bulunuyor.



Adnan Selçuk Mızraklı iddialar için "Bize tebliğ edilen bir durum yok" dedi.



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