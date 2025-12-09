SON DAKİKA: Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması, medya dünyasına uzandı. Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, yeni deliller doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
SON DAKİKA: Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması, sanat, magazin ve medya dünyasında yeni bir gelişmeye daha yol açtı. Daha önce elde edilen dijital materyaller ve ifadeler doğrultusunda çok sayıda isme ulaşılan soruşturmada, son olarak Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmayı yürüten birimler tarafından ulaşılan yeni tanık ifadeleri ve dijital delillerin ardından Ersoy’un adı dosyada ön plana çıktı. Bunun üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, savcılığın talimatıyla Ersoy’un evine operasyon düzenledi. Ersoy, ekipler tarafından gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

SOSYAL MEDYA FENOMENİNİN İTİRAFLARI DOSYAYI GENİŞLETTİ

Soruşturmanın merkezindeki sosyal medya fenomeninin telefonunu kendi rızasıyla incelemeye vermesi, dosyanın seyrini değiştirdi. WhatsApp ve Telegram yazışmaları ile dijital materyallerdeki detaylı trafik, uyuşturucu madde temini ve ticaretine uzanan geniş bir ağı işaret etti. Fenomenin, faaliyetlerini gizlemek amacıyla bir medya şirketi kurduğunu iddia etmesi ve yasadışı kazanç elde ettiğini söylemesi, savcılık tutanaklarına yansıdı. Bu veriler, soruşturmanın sadece kullanıcıları değil, olası satıcı ve temin edicileri de kapsayacak şekilde genişlemesine neden oldu.

TANINAN EKRAN YÜZLERİ DE İFADE VERMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet, soruşturma kapsamında ifade vermek üzere gözaltına alınmıştı. Jandarma ekiplerine ifade veren üç isim, Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örnekleri vermiş, haklarında “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma” suçlamasıyla işlem yapılmış, işlemlerin ardından serbest bırakılmışlardı.

SANAT VE MAGAZİN DÜNYASI SORGU SÜRECİNDE

Oyuncular, şarkıcılar ve sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, gözaltı kararı olmaksızın ifadeye çağrıldı. Çağrılan isimlerin büyük bir kısmının testleri temiz çıktı. Pozitif sonuç veren bazı kişilerin ise değerlerin reçeteli ilaç kullanımından kaynaklandığını öne sürdükleri öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı kapsamında yürütülen soruşturma, Türk Ceza Kanunu’nun 188 ve 191’inci maddeleri çerçevesinde çok yönlü olarak devam ediyor. Elde edilen yeni deliller ve dijital yazışmaların analizi doğrultusunda ilerleyen günlerde ünlü isimlere yönelik yeni çağrılar yapılabileceği belirtiliyor.

KAYNAK

İslam Memiş'ten 'en önemli hafta' uyarısı! Gram altında alım fırsatıİslam Memiş'ten 'en önemli hafta' uyarısı! Gram altında alım fırsatıEkonomi
Elektrik kesintisine hazır olun, saatler sürecek: Kesinti listesi açıklandıElektrik kesintisine hazır olun, saatler sürecek: Kesinti listesi açıklandıYurt
Mehmet Akif Ersoy hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeni
Günün Manşetleri
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı
Doktorların da yer aldığı 8 kişi tutuklandı
Siber suç operasyonunda 204 şüpheli yakalandı
''Türkiye AB yeşil mutabakatını tam uyumla uygulayacak''
Türkiye'deki tüm adli emanetler mercek altında
FETÖ’nün para trafiği ortaya çıktı!
Türkiye, AARIENEA’da ilk kez başkan seçildi!
Metehan Baltacı ve Murat Sancak tutuklandı
Memur ihale paralarını zimmetine geçirdiği suçlamasıyla tutuklandı
İmamoğlu’nun ‘sahte diploma’ davası ertelendi
Çok Okunanlar
Elektrik kesintisine hazır olun, saatler sürecek: Kesinti listesi açıklandı Elektrik kesintisine hazır olun, saatler sürecek: Kesinti listesi açıklandı
Yurt genelinde kar ve sağanak yağış alarmı! Yurt genelinde kar ve sağanak yağış alarmı!
BİM’de Salı fırsatları! BİM’de Salı fırsatları!
Merkez bankası kararı öncesi mevduatta son durum Merkez bankası kararı öncesi mevduatta son durum
FED kararı öncesi altın düşüşte FED kararı öncesi altın düşüşte