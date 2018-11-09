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Son Dakika: Hakkari'de üs bölgesinde patlama! Yayın yasağı getirildi

Hakkari'de bir üs bölgesinde, ilk bilgilere göre atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kaza meydana geldiği ve kaza sonucunda 25 askerin yaralandığı, 7 askere ulaşma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Patlamaya ilişkin yayın yasağı getirildi

Son Dakika: Hakkari'de üs bölgesinde patlama! Yayın yasağı getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca Hakkari'de bir üs bölgesinde, ilk bilgilere göre atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kaza meydana geldiği ve kaza sonucunda 25 askerin yaralandığı, 7 askere ulaşma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hakkari'de bir üs bölgesinde meydana gelen kazaya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Hakkari'de bir üs bölgemizde, ilk bilgilere göre atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kaza meydana gelmiştir. Kaza sonucunda yaralanan 25 kahraman silah arkadaşımız süratle hastaneye tahliye edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Yedi kahraman silah arkadaşımıza ulaşma çalışmaları devam etmektedir. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır."

Hakkari'nin Şemdinli Sulh Ceza Hakimliği, Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki olaya ilişkin yayın yasağı kararı aldı


Kaynak: AA
Etiketler; #Hakkari
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