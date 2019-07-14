Son dakika Hakkari haberleri... 3 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, serinlemek için girdikleri baraj gölünde kaybolan 3 çocuktan acı haber geldi. Olay yerinde günlerdir bekleyen aileleri, çocuklarının ölüm haberiyle yıkıldı.

Serinlemek için girdikleri barajda cansız bedenleri bulundu.



Orçun ve Olcay Ulalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, serinlemek için baraj gölüne girdi.



Çocukları eve dönmeyince çevrede arama yapan aileler, barajın kenarında çocukların giysilerini görünce durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.



Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından Ulalı kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu'nun cansız bedenlerine ulaşıldı.



Yaşları 13 ile 15 arasında değişen çoukların, aileleri acı haberle yıkıldı.





ulusal.com.tr