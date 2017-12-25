Hakkari Şemdinli'de devam eden operasyonlarda PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Yine Şemdinli'de 1 asker de kaza sonucu şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde devam eden operasyonlarla ilgili yeni bilgilendirmede bulundu.



Buna göre, operasyonlar esnasında PKK'lı teröristler tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu 2 asker şehit oldu, bir asker ise yaralandı.



Yaralanan askerin hastaneye sevk edildiği ve tedavisinin sürdüğü aktarıldı.



TSK tarafından yapılan bilgilendirmenin devamı şu şekilde:



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz.



Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.



KAZA OLDU: 1 ASKER ŞEHİT



Öte yandan Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Şemdinli'nin Derecik beldesindeki cephanelikte görevli Ankara Altındağ İlçesi nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu, el bombasının kazayla patlaması sonucu şehit oldu. Patlamada 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler tedavi altına alındı.





TSK'DAN AÇIKLAMA



TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Batin Tepe üs bölgesinde, el bombasının kazaen patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi.



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