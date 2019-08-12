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Son dakika! Hakkari ve Van'da PKK'ya darbe! 4 terörist öldürüldü, mühimmat depoları imha edildi

Mehmetçik yurtiçinde de terör örgütü PKK'ya darbe vuruyor. Hakkari'nin Yüksekova kırsalında süren operasyonda 4 terörist öldürüldü. Van'da düzenlenen operasyonda terör örgütünün mühimmat depoları imha edildi

Son dakika! Hakkari ve Van'da PKK'ya darbe! 4 terörist öldürüldü, mühimmat depoları imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları sürüyor.

Hakkari'de operasyon adresi Yüksekova'ydı. Operasyon İl Jandarma Komutanlığı'nın Yüksekova kırsalında yapıldı.

4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. 

Hakkari'de operasyonlar sürerken Van'da terör örgütünün mühimmat depoları hedef alındı. 

"Şehit Güvenlik Korucusu Halil Şipi" operasyonu 09-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Çatak ilçesine bağlı Andiçen, Ulaşır, Surik mahalleleri kırsalında operasyondaydı.

Teröristlerin sığınak, barınak ve malzeme depo olarak kullandığı alanlar imha edildi. Teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #içişleri bakanlığı #terörist #Yüksekova #hakkar #son dakika #son dakika haberleri
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