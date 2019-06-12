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Son dakika Hakurk'a Pençe Harekatı haberleri... Komandolar, 2 teröristi etkisiz hale getirdi

Pençe Harekâtı'na devam eden komandolar, saldırı girişiminde bulunan PKK'lı teröristlere anında karşılık vererek 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Harekâtın başından beri etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 45 oldu

Son dakika Hakurk'a Pençe Harekatı haberleri... Komandolar, 2 teröristi etkisiz hale getirdi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta başarıyla devam eden Pençe Harekatı ile ilgili açıklama yapıldı.

KOMANDOLAR, 2 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe Harekâtı’na devam eden Komandolarımız, saldırı girişiminde bulunan PKK’lı teröristlere anında karşılık vererek 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 2 adet AK-47 ve kafa kamerası ele geçirildi." açıklaması yaptı.



45 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ayrıca, bakanlık tarafından "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen son 2 PKK’lı terörist ile birlikte harekâtın başından beri etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 45 oldu." bilgileri paylaşıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ırak #hakurk #pençe harekatı
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