Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta başarıyla devam eden Pençe Harekatı ile ilgili açıklama yapıldı.
KOMANDOLAR, 2 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe Harekâtı’na devam eden Komandolarımız, saldırı girişiminde bulunan PKK’lı teröristlere anında karşılık vererek 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 2 adet AK-47 ve kafa kamerası ele geçirildi." açıklaması yaptı.
45 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Ayrıca, bakanlık tarafından "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen son 2 PKK’lı terörist ile birlikte harekâtın başından beri etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 45 oldu." bilgileri paylaşıldı.
ulusal.com.tr
Pençe Harekâtı'na devam eden komandolar, saldırı girişiminde bulunan PKK'lı teröristlere anında karşılık vererek 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Harekâtın başından beri etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 45 oldu
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta başarıyla devam eden Pençe Harekatı ile ilgili açıklama yapıldı.