Pençe Harekâtı'na devam eden komandolar, saldırı girişiminde bulunan PKK'lı teröristlere anında karşılık vererek 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Harekâtın başından beri etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 45 oldu

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta başarıyla devam eden Pençe Harekatı ile ilgili açıklama yapıldı.



KOMANDOLAR, 2 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe Harekâtı’na devam eden Komandolarımız, saldırı girişiminde bulunan PKK’lı teröristlere anında karşılık vererek 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 2 adet AK-47 ve kafa kamerası ele geçirildi." açıklaması yaptı.







45 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Ayrıca, bakanlık tarafından "Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen son 2 PKK’lı terörist ile birlikte harekâtın başından beri etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 45 oldu." bilgileri paylaşıldı.



ulusal.com.tr