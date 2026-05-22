Son dakika: Hande Çinkitaş cinayetinde 25 yıl sonra nihai karar!

Kadıköy’de 2001 yılında henüz 12 yaşındayken vahşice katledilen Hande Çinkitaş’ın ölümüne ilişkin davada, Yargıtay’ın müebbet hapis cezasını onamasının ardından firari olarak aranan baba Nezih Çinkitaş yakalanarak cezaevine gönderildi.

ARANAN ŞAHISLAR BÜROSU ADRESİ TESPİT ETTİ: CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yargıtay tarafından hakkında verilen müebbet hapis cezasının kesinleşmesinin ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Nezih Çinkitaş hakkında acil yakalama kararı çıkardı. Kararın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri geniş kapsamlı bir teknik takip başlattı.

Firari babanın gizlendiği adresi nokta atışı tespit eden cinayet büro dedektifleri, düzenlenen şok baskınla Nezih Çinkitaş’ı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki adli işlemlerinin ve kimlik tespitinin ardından infaz savcılığına sevk edilen Nezih Çinkitaş, tutuklanarak hükümlü statüsünde cezaevine gönderildi.

BERAATTEN MÜEBBETE: ÇEYREK ASIRLIK DAVANIN HUKUKİ GEÇMİŞİ

Hande Çinkitaş cinayeti, Türk yargı tarihinde en uzun soluklu ve en çok hukuki kırılma yaşayan dosyalardan biri olarak kayıtlara geçti. Davanın dönüm noktaları şu şekilde gelişti:

Yerel Mahkemenin Beraat Kararı: Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş, üzerlerine atılı "canavarca hisle veya eziyet çektirerek alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçunu işlediklerinin sabit olmadığı gerekçesiyle ilk etapta beraat etmişlerdi.

İstinaf Mahkemesinin Tarihi Dönüşü: Acılı ailenin ve avukatların kararı istinafa taşıması üzerine dosyayı yeniden açan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin beraat kararını hukuka aykırı buldu.

Ceza İndirimi Uygulandı: İncelemeler neticesinde Daire, baba Nezih Çinkitaş'ın öz kızını kasten öldürdüğüne hükmederek önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ardından sanığın duruşmalardaki tutum ve davranışları (iyi hal) dikkate alınarak bu ceza müebbet hapse çevrildi. Üvey anne Şehnaz Çinkitaş hakkındaki beraat kararı ise onandı.

Yargıtay’ın da istinaf mahkemesinin bu mahkumiyet kararını hukuka uygun bularak kesinleştirmesiyle birlikte, 2001 yılından bu yana süren sis perdesi hukuken aralanmış oldu.