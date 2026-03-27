Son dakika: Hande Erçel serbest bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan oyuncu Hande Erçel, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası yurt dışından dönerek teslim olan Erçel, İstanbul Adliyesi’nde savcıya ifade verdi. İfadenin ardından uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen oyuncudan saç ve kan örneği alındı.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakılan Erçel, daha önce yaptığı açıklamada Türk adaletine güvendiğini ve konunun aydınlatılması için ülkeye döndüğünü belirtmişti.