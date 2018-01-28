Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Bayır mahallesindeki bir evin bahçesine roket atıldı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olayda fenalık geçiren vatandaşlara ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Güvenlik güçleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı..

Terör örgütünün işgali altındaki Afrin'den ateşlenen roket, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bir evin bahçe duvarına isabet etti.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden PYD/PKK mensuplarınca atılan roket, Fidanlık Mahallesi'ndeki bir evin bahçe duvarına düştü.



Patlama nedeniyle çevredeki bazı evlerde hasar meydana geldi.



İlk belirlemelere göre yaralananın olmadığı olay nedeniyle bölgeye çok sayıda güvenlik gücü ve itfaiye aracı sevk edildi.







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