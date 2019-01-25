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Son Dakika: Hatay'ın Altınözü ilçesinde patlama: 2 ölü

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi. Olay yerinde arama ve kurtarma çalışması başlatıldığı bildirildi.

Son Dakika: Hatay'ın Altınözü ilçesinde patlama: 2 ölü

Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki katlı binada meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınkaya Mahallesi'ndeki bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yerine itfaiye, jandarma, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Patlama nedeniyle büyük hasar oluşan, bazı bölümleri de yıkılan binada ekipler arama, kurtarma ve soğutma çalışması yaptı.


Yapılan çalışmalarda 2 kişinin cesedine ulaşıldı. Olayda yaralanan 6 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hatay Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada, "Binanın bodrumunda bulunan kat kalorifer kazanında meydana gelen patlama neticesinde ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 6 vatandaşımız yaralanmıştır." ifadesi kullanıldı. 

Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısı da binada ve çevrede inceleme gerçekleştirdi.

Bu arada, patlama nedeniyle olay yerinin yakınlarındaki diğer evlerde ve çevredeki araçlarda da hasar meydana geldi.



Öte yandan, mahalle sakini İsmail Taze, yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde şiddetli bir patlama sesi duyduklarını anlatarak, "Patlamanın nerede olduğunu öğrenip oraya koştuk. İlk olarak yaralıları çıkarttık. Geldiğimizde her yer kötüydü. Yarası ağır olmayanları kendi imkanımızla hastaneye götürdük. Durumu ağır olanları ise ambulans götürdü." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #hatay
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