banner1002
43 terörist etkisiz hale getirildi
43 terörist etkisiz hale getirildi
''Çin ABD'yi ekonomik tahttan indirecek''
''Çin ABD'yi ekonomik tahttan indirecek''
İstanbul'un birçok noktasında aynı anda başladı
İstanbul'un birçok noktasında aynı anda başladı
Ali Şen'den Ali Koç açıklaması
Ali Şen'den Ali Koç açıklaması

Son Dakika: Hatay'ın Altınözü ilçesinde patlama: 2 ölü

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi. Olay yerinde arama ve kurtarma çalışması başlatıldığı bildirildi.

Son Dakika: Hatay'ın Altınözü ilçesinde patlama: 2 ölü

Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi. Olay yerinde arama ve kurtarma çalışması başlatıldığı bildirildi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde iki katlı binada patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınkaya Mahallesi'ndeki bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yerine itfaiye, jandarma, UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.


Patlama nedeniyle büyük hasar oluşan, bazı bölümleri de yıkılan binada ekipler arama ve kurtarma çalışması başlattı.



Yapılan çalışmalarda ilk olarak 2 kişinin cesedine ulaşıldı.
Kazan dairesinden dumanların yükseldiği görülen binada itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yapıyor.




Bu arada, patlama nedeniyle olay yerinin yakınlarındaki diğer evlerde ve çevredeki bazı araçlarda da hasar meydana geldi.​

Etiketler; #hatay
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.