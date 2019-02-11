İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, 13 Şubat 2019 günü itibariyle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde kuvvetli yağış beklendiğini aktardı. Şen, ayrıca, meteorolojik afet riski olan günlere de girileceğini sözlerine ekledi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumuyla ilgili önemli uyarılarda bulundu.



Orhan Şen, 13 Şubat 2019 Çarşamba günü itibaryile afet riski olan günlere girileceğini belirtti.



Şen'e göre, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinin kuvvetli yağış alacak.



Riskli günlere girileceğini vurgulayan Prof. Dr. Şen, meteorolojik afetlerin de olabileceğinin altını çizdi.



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