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Son dakika hava durumu haberleri... 4 bölgede fırtına riski var! Yarın akşama kadar sürecek

Bartın sahillerinde hortum çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Karadeniz için çok kuvvetli sağanak ve sel uyarısı geldi. Marmara, Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu'da da kuvvetli rüzgar etkili oluyor. Saatte 70 kilometre hızla esen rüzgar şiddetlenerek kısa süreli fırtınalara dönüşebilir. Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyrediyor. Serin ve yağışlı sistemin pazartesi akşamından itibaren etkisini kaybedeceği belirtiliyor

Son dakika hava durumu haberleri... 4 bölgede fırtına riski var! Yarın akşama kadar sürecek

Türkiye, Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altında.

Bartın'da fırtına sonrası denizde hortum çıktı. 

Amasra ilçesindeki Çakraz plajı açıklarında oluşan hortumu cep telefonuyla kaydedildi. 

Sahile yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta oluşan hortum, karaya ulaşmadan bir süre sonra kayboldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) uyarı yapıldı. Çünkü Karadeniz'de kuvvetli sağanak bekleniyor. Sinop, Kastamonu, Rize ve Artvin; en riskli şehirler.

Ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi. 

Marmara, Ege, Akdeniz ve Doğu Anadolu'da da kuvvetli rüzgar etkili oluyor. Saatte 70 kilometre hızla esen rüzgar şiddetlenerek kısa süreli fırtınalara dönüşebilir. 

Hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyrediyor. Serin ve yağışlı sistemin pazartesi akşamından itibaren etkisini kaybedeceği belirtiliyor. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #Hava durumu
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