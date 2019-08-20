Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
AFAD da uyardı! Dikkatli olun
AFAD da uyardı! Dikkatli olun
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Son dakika hava durumu haberleri! AFAD'dan kuvvetli sağanak yağış uyarısı

AFAD'ın Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) aldığı bilgilere göre, Batı Karadeniz ve Kocaeli ile Sakarya çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Hava durumu konusunda uyarılarda bulunan AFAD tarafından yapılan açıklamada "Meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olun" denildi

Son dakika hava durumu haberleri! AFAD'dan kuvvetli sağanak yağış uyarısı

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

AFAD'ın Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) aldığı bilgilere göre, Batı Karadeniz ve Kocaeli ile Sakarya çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

AFAD tarafından yapılan açıklamada "Meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olun" denildi.

Başkanlık tarafından paylaşılan görselde de "Yoğun yağışlar sırasında çok kısa sürede ani sel e taşkınlar meydana gelebilir. Meteorolojik uyarıları takip edin ve sel uyarısı yapıldığında yüksek bir yere çıkın" ifadeleri yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2 gün boyunca İstanbul’da aralıklarla sağanak yağış riski bulunduğunu ve yaşanabilecek su baskınlarına karşı tedbir alındığını açıklamıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #AFAD #Hava durumu #son dakika #son dakika haberleri
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