Geçtiğimiz günlerde yurda giriş yapan serin ve yağışlı hava etkilerini devam ettiriyor. Meteoroloji tarafından yapılan son dakika uyarılarıyla aralarında İstanbul'un da yer aldığı bazı şehirler sağanak yağış konusunda uyarıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova çevreleri, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Kırklareli’nin kıyı kesimleri ile Bursa'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akşam saatlerinden itibaren Bartın, Sinop, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Samsun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor