Son dakika hava durumu haberleri... İstanbul'da hava sıcaklığı 34 dereceyi aşabilir (İstanbul'da hava durumu nasıl)

İstanbul'un hava durumuyla ilgili önemli açıklamalar yapıldı. İstanbul'da çarşamba ve perşembe günleri hava sıcaklığının 34 dereceyi aşabileceği bildirildi. Prof. Dr. Orhan Şen, "Bu hafta sıcaklar yüksek, yağış neredeyse hiç yok. Çarşamba ve pazar Trakya'da, cumartesi Doğu Karadeniz kıyı şeridinde yağış az da olsa yağabilir. Türkiye'nin büyük bölümünde 35 °C'nin üzerinde sıcaklıklar olacak. İstanbul'da çarşamba perşembe 34 °C'yi aşılabilir." bilgilerini paylaştı

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Orhan Şen, İstanbul'da hava sıcaklığı konusunda kritik uyarılarda bulundu.



Şen, İstanbul'da çarşamba ve perşembe günleri hava sıcaklığının 34 dereceyi aşabileceğini bildirdi.



Prof. Dr. Orhan Şen, şunları aktardı:



"Bu hafta sıcaklar yüksek, yağış neredeyse hiç yok. Çarşamba ve pazar Trakya'da, cumartesi Doğu Karadeniz kıyı şeridinde yağış az da olsa yağabilir.



Türkiye'nin büyük bölümünde 35 °C'nin üzerinde sıcaklıklar olacak. İstanbul'da çarşamba perşembe 34 °C'yi aşılabilir.



Sıcaklıklığın artması insan vücudunda oluşan termal stres yorgunluk, sıcak çarpmaları, kramplar, kızarıklıklar ve benzeri rahatsızlıklara, hatta ölüme bile yol açabilir.



Normal şartlarda 37°C olması gereken vücut sıcaklığının 40.6°C'yi aşması ölümle sonuçlanan olaylara sebep olur, vücut sıcaklığının bu değere yaklaşması sonucunda ölümcül olmayan, fakat vücutta su ve tuz kaybıyla birlikte ortaya çıkan ağır zararlar görülebilir.



Zayıf ve yaşlı insanlar, termal stresin etkilerine daha duyarlıdırlar.Aşırı sıcaklardan ölümler genellikle 65 yaş ve üzerinde görülmektedir. Özellikle kalp ve solunum sistemi rahatsızlıkları nedeniyle ölenlerin sayısında artış görülmektedir.



Isı Baygınlığı ve Bayılma: Aşırı sıcakta fiziksel etkinliklerde bulunmaya alışık olmayanlar, kan basıncındaki hızlı bir düşüş nedeniyle bayılabilirler."



ulusal.com.tr