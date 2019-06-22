Son dakika hava durumu haberleri... Meteoroloji tek tek uyardı

Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Samsun çevreleriyle Ankara'nın güneyi, Kırıkkale ve Ordu'nun batısında yerel olarak kuvvetli yağış öngörülüyor. Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek

Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Samsun çevreleriyle Ankara'nın güneyi, Kırıkkale ve Ordu'nun batısında yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre, bugün Türkiye genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Edirne, Bilecik, Sinop, Gaziantep, Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.Yağışların, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Samsun çevreleriyle Ankara'nın güneyi, Kırıkkale ve Ordu'nun batısında yerel olarak kuvvetli olacağı öngörüldüğünden, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Marmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor.Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede parçalı ve yer yer çok bulutlu hava öngörülüyor.Sabah Kırklareli, öğle saatlerinde Edirne ile Sakarya'nın güney ve doğu ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.Rüzgar, bölgede kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.