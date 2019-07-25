Son dakika hava durumu haberleri... Önümüzdeki 10 günde...

Avrupa’da yaşanan sıcak hava dalgasının önümüzdeki 10 günde yurdumuzda etkili olması ve ekstrem sıcaklıkların meydana gelmesi beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinde meydana gelen yağışların yarın etkisini kaybedeceği havanın genellikle az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor

Avrupa’da yaşanan sıcak hava dalgasının önümüzdeki 10 günde yurdumuzda etkili olması ve ekstrem sıcaklıkların meydana gelmesi beklenmiyor.



Yurdun kuzey kesimlerinde meydana gelen yağışların yarın etkisini kaybedeceği havanın genellikle az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.



Yurdumuzda mevsim normalleri civarında kuzey ve iç kesimlerde uzun yıllar ortalamalarının 1-2 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının biraz yükselmesi bekleniyor.



Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer 2-4 derece kadar üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



ulusal.com.tr