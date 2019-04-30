Türkiye'de etkili olan güneşli havaların ardından yağmur haberi geldi. Meteoroloji, perşembe gününden itibaren tüm yurtta sağanak yağış beklendiğini belirtti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumuna ilişkin son tahminleri paylaştı.



Verilere göre, hava sıcaklığı doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın yarın Marmara'nın batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.)dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.



MARMARA



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



BURSA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu



ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu



İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu



KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu



EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu



DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu



İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu



MANİSA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu



AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu



HATAY °C, 28°C

Parçalı bulutlu



ISPARTA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu



KONYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu



SİVAS °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu çevreleri ile Sinop'un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 26°C

Parçalı bulutlu



KARABÜK °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu



SİNOP °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Amasya, Tokat çevreleri ve Samsun'un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



AMASYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



BAYBURT °C, 20°C

Parçalı bulutlu



SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



TRABZON °C, 22°C

Parçalı bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bingöl ve Tunceli çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 17°C

Parçalı bulutlu



KARS °C, 18°C

Parçalı bulutlu



MALATYA °C, 23°C

Parçalı bulutlu



VAN °C, 16°C

Parçalı bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ADIYAMAN °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu



DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı bulutlu



SİİRT °C, 22°C

Parçalı bulutlu



ŞANLIURFA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu



DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.



KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de batı ve güneybatı, doğusu akşam saatlerinde güneydoğu, yarın öğle saatlerinde kuzeydoğudan, Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.



MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.



EGE

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatı, gece ve yarın sabah saatlerinde yer yer güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), batısı ile yarın öğle saatlerinde geneli zamanla 4 ila 6 (30-50 km/sa), Güney Ege’de güney ve güneydoğu, kuzeyi güneybatıdan 2 ila 4 (10-30km/sa), kuzeyi 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.



AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatı, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeybatı, doğusu kuzeydoğu, ilk saatlerde batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusu gece saatleri ile yarın sabah saatlerinde 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, yer yer 2,0m, Görüş: İyi.



VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



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