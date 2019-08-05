Son dakika hava durumu ve yağış haberleri... Turuncu alarm verilip uyarı yapıldı! Şiddetli geliyor! Tedbirli olun

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Yapılan değerlendirmelere göre Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların beklendiği yerlerde 'turuncu alarm' verilirken, ani su baskını, yıldırım düşmesi ve sel tehlikesine karşı tedbirli olunması gerektiği uyarısı yapıldı. İstanbul'da ise parçalı bulutlu hava beklenirken, yer yer aralıklarla yağışlarda yüzünü gösterecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Sakarya, Tokat, Artvin ve Ardahan ile sabah ilk saatlerde Mersin, Kayseri ve Nevşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın güneybatısı ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığının kuzeydoğu ve iç kesimlerde azalacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarlar genellikle kuzey ve kuzeybatı, güney kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI



Yağışların; Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI



Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



Turuncu uyarı nedir?



Hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.



MARMARA



Parçalı bulutlu, Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



BALIKESİR °C, 29°C

Parçalı bulutlu



BURSA °C, 29°C

Parçalı bulutlu



İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı bulutlu ve yer yer aralıklarla yağışlı



KIRKLARELİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu



EGE



Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu



DENİZLİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık



İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



MANİSA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ



Az bulutlu ve açık, sabah ilk saatlerde Mersin çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Toroslar kesiminin parçalı bulutlu ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu



HATAY °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu



ISPARTA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



İÇ ANADOLU



Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, sabah ilk saatlerde Kayseri ve Nevşehir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu



ÇANKIRI °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu



SİVAS °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ



Parçalı bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 22°C

Parçalı bulutlu



DÜZCE °C, 25°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı



SİNOP °C, 26°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı



ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor.



AMASYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu



BAYBURT °C, 26°C

Parçalı bulutlu



SAMSUN °C, 25°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı



TRABZON °C, 25°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu



KARS °C, 27°C

Parçalı bulutlu



MALATYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



VAN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık