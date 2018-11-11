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Son Dakika: Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için şoförünün sert fren yaptığı makam aracında, elinden yaralandı. Yazıcı'nın koltuğa çarpan sol elinin çıkan orta parmağı, alçıya alındı.

Son Dakika: Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için şoförünün sert fren yaptığı makam aracında, elinden yaralandı.

Yazıcı'nın koltuğa çarpan sol elinin çıkan orta parmağı, alçıya alındı.
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