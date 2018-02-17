Türkiye ile Hollanda arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. Tansiyonu yükseltmeye yönelik Ankara Büyükelçisinin çekilmesiyle atılan adım, "sözde Ermeni Soykırımını" tanıyan skandal kararla devam etti. Hollanda Parlamentosunda Ermeni Soykırımı'nı tanımaya yönelik alınan bu karara Ankara'dan yanıt gecikmedi. Türk Dışişleri, Hollanda'nın Maslahatgüzarı'nı bakanlığa çağırdı.

Önce Ankara'daki büyükelçilerini resmi olarak geri çektiler, ardından 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıdılar.



Türkiye ile Hollanda arasında tansiyon giderek yükseliyor.



Hollanda'nın Maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.



Perinçek-İsviçre Davası olarak tarihe geçen davayı hiçe sayan Hollanda Parlamentosunun alt kanadı, 1915 tehcirini "Sözde Ermeni Soykırımı" olarak tanıdı.



Hollanda parlamentosunun alt kanadında, konuyla ilgili iki karar tasarısı kabul edildi. Kararlardan biri sözde soykırımın tanınması, diğeri ise Ermenistan'da 24 Nisan'da düzenlenen anma törenlerine Hollanda'dan bir bakanın katılması.



Hollanda resmi ajansı ANP gelişmeyi "Türkiye ile ilişkilerin daha da bozulmasına yol açacak" başlığı ile duyurdu.



15 Ekim 2015'te Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Daire, 'Perinçek-İsviçre' davasında nihai kararını açıklamış, Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, tüm dünyaya "Ermeni Soykırımı emperyalist bir yalandır" diye haykırmıştı. "Perinçek-İsviçre Davası" AİHM kararıyla bir zafer olarak tarihe geçmişti.



ulusal.com.tr