Zekeriya Yapıcıoğlu ile Temel Karamollaoğlu Ankara'da görüşecek.
24 Haziran 2018 Pazar günü için erken seçim kararı alınmasının ardından sürpriz bir gelişme yaşandı.
HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşecek.
Görüşmenin önümüzdeki hafta, Ankara'da gerçekleşeceği belirtildi.
Öte yandan görüşmede erken seçimin ele alınacağı öne sürüldü.
ulusal.com.tr
HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, önümüzdeki hafta Ankara'daki Genel merkezlerinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşeceklerini söyledi
Zekeriya Yapıcıoğlu ile Temel Karamollaoğlu Ankara'da görüşecek.