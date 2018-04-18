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Son dakika: Hükümetten Avrupa Birliği'nin Türkiye raporuna sert tepki ve OHAL açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB'nin Türkiye raporunda objektif, hakkaniyetli bir eleştiri görmediklerini ifade etti. Çelik, raporu 'eklektik, pazarlıkların ürünü' olduğunu aktardı. Bakan Çelik, "OHAL, vatandaşın hayatını güçleştirmiyor" açıklaması yaptı

Son dakika: Hükümetten Avrupa Birliği'nin Türkiye raporuna sert tepki ve OHAL açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, AB'nin Türkiye raporuyla ilgili sert açıklamalar yaptı.

Ömer Çelik, raporda objektif, hakkaniyetli bir eleştiri görmediklerini söyledi.

Çelik, raporu 'eklektik, pazarlıkların ürünü' olarak tanımladı.

AB Bakanı Çelik, Türkiye'nin AB'nin de güvenliğini sağladığını ifade etti.

Bakan Çelik, "AB, Türk halkının iradesine saygı duymalıdır" dedi.

Raporu eleştiren Çelik, "Teröre destek varsa demokrasi yoktur" diye konuştu.

Bakan Çelik, "OHAL, vatandaşın hayatını güçleştirmiyor" açıklaması yaptı.

AB Bakanı Ömer Çelik şunları söyledi:

"Türkiye, insanlığın vicdanını kurtarmıştır.

Bütün Avrupa'da bir ırkçılık problemi var.

AB'nin Zeytin Dalı'nı desteklemesi gerekir.

AB'nin Kıbrıs politikası olsa olsa şantaj olur.

AB, Yunan Savunma Bakanı'nı kınamalıdır.

Türkiye, tarih boyunca Avrupa gücü olmuştur.

Türkiye'nin Avrupa devleti olması tartışılmaz."

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #avrupa birliği #Ömer Çelik
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