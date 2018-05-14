Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ: "ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması, var olan huzursuzluğu, güvensizliği, istikrarsızlığı, kriz ve çatışmaları daha da artıracaktır." şeklinde açıklamada bulundu

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD Başkanı Donald Trump'ın büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararıyla ilgili, "ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması, var olan huzursuzluğu, güvensizliği, istikrarsızlığı, kriz ve çatışmaları daha da artıracaktır." Gazze'deki protestoda Filistinlilerin şehit edilmesi hakkında, "Bu katliamdan İsrail hükümeti kadar ABD yönetimi de sorumludur." şeklinde açıklamada bulundu.





Bekir Bozdağ'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle;



1)Kudüs,Mirac Mucizesi’nin şahididir. Kudüs,Müslümanların ilk kıblesidir. Kudüs,Hz.Muhammed(S.A.V.)’in ziyaretini tavsiye ettiği üç mescidden (Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa) Mescid-i Aksa’nın bulunduğu şehirdir. Kudüs,Filistin Devleti’nin başkentidir.



2)Kudüs, Müslümanların harim-i ismetir. Kudüs,Müslümanların şanlı tarihinin şahididir. Kudüs, üç ilahi dinin de değer verdiği kutlu şehirdir. Tarihe,uluslarası hukuka,uluslararası anlaşmalara ve BMGK kararlarına göre de Kudüs,Filistin Devletinin tartışmasız başkentidir.



3)İsrail’in Kudüs’ü haksız işgali ile ABD’nin imzaladığı anlaşma ve BMGK kararları hilafına büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması;Kudüs’ün kudsiyetini,tarihi statüsünü,uluslarası hukuku,uluslararası anlaşmaları ve BMGK kararlarını değiştirmez/değiştiremez;haksız işgali haklı kılmaz.



4)ABD’nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması, bölgeye, - huzur,güven,barış ve istikrar getirmeyecektir; - var olan huzursuzluğu,güvensizliği, istikrarsızlığı,krizleri ve çatışmaları daha da artıracaktır; - ve öngörülmeyen pekçok olumsuzluğu da tetikleyecektir.



5)Nitekim bugün çıkan olaylarda, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu onsekiz Filistin’li hayatını kaybetti, yüzlerce Filistinli yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.



6)Bu katliamlardan dolayı İsrail’i ve aldığı haksız/hukuksuz kararla bu hadiselere ve ölümlere neden olan ABD yönetimini kınıyorum. Kudüs’ün tarihi,manevi ve akdi statüsü,oldu bitti ile değişmez/değiştirilemez. Bu katliamdan,İsrail hükümeti kadar ABD Yönetimi de sorunludur.



7)ABD yönetimin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması,bölgedeki barış ihtimalini yok etmiştir;bölgede daha nice insanın can kaybına ve yaralanmasına;bölgede yıkıma ve felakete neden olacak fitili ateşlemiştir. Filistin ve Kudüs davasında,artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.



8)ABD/İsrail ne yaparsa yapsın,hangi adımı atarsa atsın,yaptıkları ile attıkları adımlar,Türkiye için yok hükmündedir. ABD’nin/İsrail’in oldu bitti kararları/adımları,Kudüs’ün tarihi statüsünü;mukaddes şehir vasfını;uluslarası hukuk,anlaşma ve kararlarla sabit halini yok edemez.



9)Kudüs,eninde sonunda tam özgürlüğüne kavuşacaktır. ABD/İsrail, eninde sonunda Kudüs’ü gerçek sahiplerine bırakmak mecburiyetinde kalacaklardır. Haksızlıklar ve yanlışlıklar,ABD ve İsrail’e kalıcı birşey kazandırmaz;ama kaçınılmaz sonu,yani Kudüs’ün kurtuluşunu hızlandırır.



10)ABD,yanlış politika ve kararlarla kendini yalnızlaştırmaya devam ediyor ABD’yi sadece terör örgütlerinin ve halka dayanmayan yönetimlerin müttefiki haline getirmek,bütün halkları ve halka dayanan yönetimleri kaybetmektir.Bu,ABD’yi yalnızlaştırır,uzun vadede ABD’ye kaybettirir.



12)Türkiye,doğruyu yapmaya/hak bildiği yolda dosdoğru yürümeye devam edecektir. Kudüs/Filistin konusunda,tüm dünya sussa da Türkiye susmayacaktır. Kudüs konusundaki oldu bittiyi herkes kabul etse de Türkiye kabul etmeyecektir. Türkiye,Filistin/Kudüs davasının daimi müdafiidir.