Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya'dan uçak alacağımızı hiçbir zaman söylemedik, halen F-35 programının parçasıyız. F-35 savaş uçakları satın almak istiyoruz. Eğer F-35 jetlerini alamazsak, diğer alternatiflere bakacağız" dedi. Bakan Çavuşoğlu, "Tankerin Lübnan limanlarına gittiğini kastetmedim ama gelen bilgilere göre Lübnan'ın uluslararası sularına doğru ilerliyor. Bu, tankerin Lübnan limanlarına demirleyeceği anlamına gelmez. Ama kuşkusuz Türkiye'ye de gelmiyor." şeklinde konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile ortak yürütülen F-35 savaş uçağı projesine ilişkin konuştu.



Norveç'te açıklama yapan Çavuşoğlu, "Rusya'dan uçak alacağımızı hiçbir zaman söylemedik, halen F-35 programının parçasıyız. F-35 jetleri almak istiyoruz, eğer alamazsak diğer alternatiflere yöneleceğiz. Rusya tek alternatif değil" dedi.



Bakan Çavuşoğlu, "Tankerin Lübnan limanlarına gittiğini kastetmedim ama gelen bilgilere göre Lübnan'ın uluslararası sularına doğru ilerliyor. Bu, tankerin Lübnan limanlarına demirleyeceği anlamına gelmez. Ama kuşkusuz Türkiye'ye de gelmiyor." şeklinde konuştu.



ulusal.com.tr