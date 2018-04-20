Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Eğer 16 Nisan referandumu olmasaydı bugün erken seçim kararı olmazdı. Olaylara bakmak lazım, birisi 15 Temmuz, birisi 16 Nisan referandumu, birisi de sınırlarımızdaki olaylar" dedi. Yılmaz, liselere girişte isteğe bağlı merkezi sınava başvuru sayısının 996 bine ulaştığını açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, liselere girişte isteğe bağlı merkezi sınav yerleştirmelerine dair, "Her öğrencimize 5 okul, farklı türlerde, seçebilme imkanını tanıyacağız. Hiçbir öğrencimizi tercih etmediği bir okula kaydetmek gibi bir yolumuz olmayacak" açıklaması yaptı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda soruları yanıtladı.



Erken seçim kararına dair konuşan Yılmaz, "Eğer 16 Nisan referandumu olmasaydı bugün erken seçim kararı olmazdı. Olaylara bakmak lazım, birisi 15 Temmuz, birisi 16 Nisan referandumu, birisi de sınırlarımızdaki olaylar." dedi.



Yılmaz, "Ne parlamento bundan sonra cumhurbaşkanını seçime götürür ne de cumhurbaşkanı parlamentoyu götürür. Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin son erken seçimidir." ifadelerini kullandı.



Yılmaz, liselere girişte isteğe bağlı merkezi sınava başvuru sayısının 996 bine ulaştığını açıkladı.







Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, liselere girişte isteğe bağlı merkezi sınav yerleştirmelerine dair, "Her öğrencimize 5 okul, farklı türlerde, seçebilme imkanını tanıyacağız. Hiçbir öğrencimizi tercih etmediği bir okula kaydetmek gibi bir yolumuz olmayacak" açıklaması yaptı.



Bakan Yılmaz şunları söyledi:



"AK Parti, MHP, CHP çok net şekilde 'hodri meydan' dediler, 'hadi seçim' dediler. Dolayısıyla da böyle seçime 'hodri meydan, hadi gidelim' dendikten sonra 'erken seçim' veya 'baskın seçim' gibi bir tabirin doğru olmadığını düşünüyorum.



HDP ile işbirliğini, HDP ile beraber bir ortak projeyi, bu halkın önüne CHP nasıl koyacak da bu aziz milleti nasıl ikna edecek o da ayrı bir soru işareti.



Bu sistem, TEOG'dan farklıdır. Bu sistem, çok daha iyidir. Her geçen süreç, bu sistemin daha doğru olduğunu gösterecektir. Bu sistemin daha doğru olduğu ne zaman anlaşılacaktır? Yüzde 90'lık bölümde kalan yani sınavsız öğrenci alan okullardan mezun olanların da diğer o sınavla öğrenci alan okullardaki öğrenciyle aynı başarıyı yakaladığını gösterdiğimizde. Bu mümkün."



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