Gündemi değerlendirip gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türkiye'nin ABD ile aynı hedeflere koşan bir ülke olduğunu ifade etti. Bozdağ, Suriye'ye emperyalist saldırı hakkında "Kılıçdaroğlu, Esad'a karşı hiç laf söylemedi. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı Esad'a destek vermek" ifadelerini kullandı. Bozdağ, CHP'nin başlattığı oturma eylemine dair "AK Parti'yi oturarak engellemeleri mümkün değildir. AK Parti yoluna devam edecektir. Benim onlara tavsiyem, oturma vakti değil, ayağa kalksınlar, AK Parti'yi örnek alsınlar" dedi. Bozdağ, "Biz ABD ile PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütlerine verdiği destek noktasında anlaşamıyoruz ve onların DEAŞ terör örgütüyle mücadelede başka terör örgütlerini kullanmasının yanlış olduğunu her defasında ifade ediyoruz" açıklaması yaptı

Resmi ziyaretleri kapsamında Katar’ın başkenti Doha’da bulunan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, gündeme dair açıklamalar yaptı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarını değerlendiren Bozdağ, Türkiye'nin ABD ile aynı hedeflere koşan bir ülke olduğunu söyledi.



Suriye'ye emperyalist saldırı hakkında konuşan Bekir Bozdağ, "Kılıçdaroğlu, Esad'a karşı hiç laf söylemedi" diye konuştu.



Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Kılıçdaroğlu'nun yaptığı Esad'a destek vermek" ifadelerini kullandı.



Bekir Bozdağ şunları söyledi:



"Suriye politikamız, herhangi bir ülkenin yanında veya karşısında olma politikası değildir, hakkın ve doğrunun yanında olma politikasıdır.



Kendi milletvekillerini Esed'e gönderiyor, onunla fotoğraf çektiriyor. Öte yandan da Esed'in bütün yaptıklarını yok sayarak adeta Esed'e üstü kapalı bir destek veriyor. Şu anda yaptığı budur.



Konvansiyonel silahlarla öldürme de kimyasal silahlarla öldürme gibi aynı şekilde suçtur. Çünkü ikisinde de masum insanları, sivilleri, çaresiz olanları, savunmasız insanları öldürüyorsunuz.



AK Parti'yi oturarak engellemeleri mümkün değildir. AK Parti yoluna devam edecektir. Benim onlara tavsiyem, oturma vakti değil, ayağa kalksınlar, AK Parti'yi örnek alsınlar.



Biz ABD ile PKK/PYD/YPG/KCK terör örgütlerine verdiği destek noktasında anlaşamıyoruz ve onların DEAŞ terör örgütüyle mücadelede başka terör örgütlerini kullanmasının yanlış olduğunu her defasında ifade ediyoruz. Biz bu noktada ABD ile politika birliğine sahip değiliz, farklı politikalar izliyoruz. Türkiye'nin bu tutumu değişmemiştir."



ulusal.com.tr