Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile görüşmesine ilişkin, "Tahrikkar ve kabul edilemez görüntülerin tekrarlanmaması konusundaki uyarılarımızı yapmak suretiyle onlardan beklentilerimizi ortaya koyduk." dedi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Halifax Uluslararası Güvenlik Forumuna katılmak üzere gittiği Kanada'da ikili görüşmeler yaptı. Akar, temasları kapsamında ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford'u kabul etti. Gündem ABD'nin bölücü terör örgütü PKK'ya verdiği destekdi.



Basına kapalı yapılan Akar, Dunford görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede ABD'nin PKK ile aynı masada oturması, ortak devriye atmaları ve birlikte hareket etmeleri konuşuldu. Akar, ABD'li muhattabına "Yaşanların kabul edilemez olduğunu" söyledi.



Görüşmede Amerika'nın bölücü terör örgütüne verdiği binlerce tır ağır silah da gündeme geldi.



Akar, ABD'nin bu yanlıştan bir an önce dönmesini istedi.



ulusal.com.tr