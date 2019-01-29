Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Eskişehir'de konuştu; Fırat'ın doğusuna dair önemli mesajlar veren Akar, Adana Mutabakatını hatırlattı. Bakan Akar'ın gündeminde Türk üssüne yapılan provokasyon da vardı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan terörle mücadele mesajı geldi. Akar, mesajında Adana mutabakatını hatırlattı, bu kapsamda operasyonların sürdüğünün altını çizdi.



Akar, Fırat'ın Doğusu ve Menbiç için bütün hazırlıkların yapıldığını söyledi.



Operasyonlar sadece karada ve havada sürmüyor. TSK denizlerde de aynı mücadeleyi devam ettiriyor.



Akar, Irak'ın kuzeyinde Türk üssüne yapılan provkasyon için de konuştu. "Bazı hainler olayları saptırıyor, 'Kürtler, Araplar' diyor, yanlış adresler gösteriyor. TSK'nın tek hedefi teröristlerdir" dedi.



Erbil yönetiminin provakasyonu zamanında engellemesi de Akar tarafından olumlu karşılandı.



ulusal.com.tr