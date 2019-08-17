İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 Ağustos 1999 depreminin üzerinden tam 20 yıl geçtiğini ve arada geçen bu süre zarfında depremle ilgili ciddi çalışma yapılmadığını belirtti. İmamoğlu, "Kentsel dönüşüm ve afete hazırlık için hep birlikte çalışacağız" dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, depremle ilgili açıklamalar yaptı.



İmamoğlu, 17 Ağustos 1999 depremiyle ilgili şunları söyledi:



"Çok acı bir gün, binlerce insanımızı kaybettik Gölcük Depremi'nde.



İstanbul'da da insanlarımızı kaybettik, Allah'tan rahmet diliyorum.



Umuyorum bir daha böyle acılar yaşamayız. Ama daha acısı ne biliyor musunuz kıymetli hemşehrilerim?



20 yıl geçti, ne yazık ki biz İstanbulluların ruhunu rahatlatacak onları huzurlu hale getirecek ciddi adımlar atmadık.



İstanbul'da işimiz çok ama deprem halledeceğimiz sorunların başında geliyor. Ve bu sorunu çözeceğiz. Bu sorunda çok emin adımlarla ilerleyeceğiz.



Bu şehrin kentsel sorunlarının en başında olan depremle mücadeleyi, kentsel dönüşümle çözeceğiz. Yerinde dönüşümle çözeceğiz. Mutlaka yapıların güçlendirilmesi ve yerinde bir kısım yapıların dönüşümü konusunda kesin adımlar atacağız. Bu konuda tümüyle topluma açık ve şeffaf bir dille süreci yöneteceğiz. Teknik arkadaşlarımız, akademisyenler, mahallelerinde bu sorunu yaşayan, yapıların güvenli olmasından şüphe eden herkesle iş birliği yapacağız.



20 yıl geçti ama kaybedecek tek bir günümüz bile yok. Bu kavramla yol yürüyeceğimizden hiçbir hemşehrimizin kuşkusu olmasın.



Umuyorum İstanbul'un bir sonraki büyük depremini yaşamadan bu sorunu hep birlikte aşarız."



ulusal.com.tr

