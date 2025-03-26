Son dakika: İBB Başkanvekili belli oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, İBB Meclisi başkan vekili seçimi için bugün toplandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Son dakika: İBB Başkanvekili belli oldu!
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, İBB Meclisi başkan vekili seçimi için bugün toplandı. 

SEÇİM SONUCU BELLİ OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Başkanvekili, yapılan seçimde 177 oy alan CHP'nin adayı Nuri Aslan oldu. Seçimde AK Parti, Zeynel Abidin Okul'u aday gösterdi.

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