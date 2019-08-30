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Son dakika! İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan işten çıkarmalarla ilgili ilk açıklama! Kimlerin işlerine devam ettiğini açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, belediyedeki iş akdi fesihleri ile ilgili bir kısım medyada kamuoyunu yanıltıcı bilgilerin yer aldığını belirterek, kurumdan 1244 kişinin ilişiğinin kesildiğini aktardı. Ongun, bu kişilerin iki seçim arası ya da seçimden hemen önce yapılan alımlar olduğunu ifade etti. Ongun, 2500 civarı yapılan toplam alımdan şehit ve gazi yakınları, engelli çalışanlar, vefat eden personel yerine alınan birinci derece yakınlarının devam eden projelerde görevi olan çalışanların işlerine devam edildiğini bildirdi

Son dakika! İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan işten çıkarmalarla ilgili ilk açıklama! Kimlerin işlerine devam ettiğini açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, belediyedeki iş akdi fesihleri ile ilgili açıklama yaptı.

Ongun, fesihler ile ilgili bir kısım medyada kamuoyunu yanıltıcı bilgilerin yer aldığını belirtti.

Kurumdan 1244 kişinin ilişiğinin kesildiğini açıklayan İBB Sözcüsü, bu kişilerin iki seçim arası ya da seçimden hemen önce yapılan alımlar olduğunu kaydetti.

"İŞLERİNE DEVAM EDİYOR"

Ongun, 2500 civarı yapılan toplam alımdan şehit ve gazi yakınları, engelli çalışanlar, vefat eden personel yerine alınan birinci derece yakınlarının devam eden projelerde görevi olan çalışanların işlerine devam edildiğini bildirdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #son dakika #istanbul büyükşehir belediyesi #işten çıkarmalar #ibb #murat ongun
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